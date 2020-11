Wolfsburg besiegt Hoffenheim mit 2:1

In den USA feiern die Biden-Anhänger

Washington: In den USA haben zehntausende Menschen den Sieg des Demokraten Biden bei der Präsidentschaftswahl gefeiert. Seine Anhänger strömten in der Hauptstadt zum Weißen Haus. Auch in New York und anderen Städten zogen Biden-Fans durch die Straßen. In einer Rede in seiner Heimatstadt Wilmington hat Biden angekündigt, er werde sich bemühen, die Nation zu einen. Die Anhänger von Präsident Trump rief er auf, ihm eine Chance zu geben. Trump selbst erkennt den Wahlsieg von Biden nicht an. Er will juristisch gegen die Ergebnisse vorgehen. In einigen Bundesstaaten wird noch ausgezählt. Noch keinen Gewinner gibt es in Georgia und Arizona, die aber relativ sicher an Biden gehen dürften. In North Carolina und Alaska führt Trump.

