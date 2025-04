Wolf gewinnt Machtkampf im thüringischen BSW-Landesverband

Gera: Im Machtkampf im Thüringer BSW-Landesverband hat sich die bisherige Parteivorsitzende Wolf durchgesetzt. Die Vize-Ministerpräsidentin wurde auf einem Landesparteitag in ihrem Amt als Parteichefin bestätigt. In einer Kampfkandidatur gegen die Favoritin von BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht, die Landtagsabgeordnete Wirsing, setzte sich Wolf mit 61 zu 35 Stimmen durch. Wagenknecht hatte kurz vor dem Parteitag in einem Brief an die Mitglieder eine Neuaufstellung des Landesverbandes gefordert, da sie den Regierungsstil von Wolf ablehnt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2025 17:00 Uhr