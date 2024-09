Woidke will nach Landtagswahl in Brandenburg mit BSW und CDU sondieren

Potsdam: Nach dem Erfolg der SPD bei der Landtagswahl in Brandenburg erwartet Ministerpräsident Woidke eine schwierige Regierungsbildung. Es werde nicht einfach sein, politische Stabilität zu gewährleisten. Der SPD-Politiker will Gespräche mit dem BSW und der CDU führen. Einen entsprechenden Vorschlag will er am Abend dem SPD-Landesvorstand unterbreiten. BSW-Landesgeschäftsführer Roth hat deutlich gemacht, dass ein Nein zur Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland und zu Waffenlieferungen an die Ukraine wichtige Themen für seine Partei seien. - Eine große Koalition ist in Brandenburg nicht möglich, für ein Bündnis zwischen SPD und BSW gäbe es dagegen eine knappe Mehrheit. Aus Sicht der CDU haben deshalb die Sondierungsgespräche zwischen SPD und BSW Priorität.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2024 17:00 Uhr