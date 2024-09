Woidke lehnt Koalitionsgespräche mit Wagenknecht ab

Potsdam: Gut zwei Wochen vor der Landtagswahl in Brandenburg hat Ministerpräsident Woidke sich klar positioniert. Dem Berliner "Tagesspiegel" sagte der SPD-Politiker, er lehne Koalitionsverhandlungen mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht ab, sollte die Parteichefin sich selbst an diesen Gesprächen beteiligen. In Brandenburg, so Woidke, werde es nicht so laufen, wie es jetzt in Sachsen und Thüringen diskutiert wird, dass Sahra Wagenknecht als - so wörtlich - Ich-AG vom Saarland aus die Geschicke im Lande lenken wolle. Zugleich forderte Woidke die Bundes-SPD auf, die Ergebnisse der Wahlen in Thüringen und Sachsen aufzuarbeiten und mehr Verantwortung für das schlechte Abschneiden der Partei zu übernehmen.

