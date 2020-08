Woidke kritisiert Vorpreschen einiger Länder bei Corona-Regeln

Nachrichtenarchiv - 15.08.2020 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland steigt die Kurve der gemeldeten Corona-Neuinfektionen wieder langsamer. Das Robert Koch Institut spricht heute von 1415 gemeldeten Fällen und damit weniger als gestern. Kritik im Umgang der Bundesländer mit der Corona-Pandemie kommt unterdessen von Brandenburgs Ministerpräsident Woidke. Er ruft zu einer engeren Zusammenarbeit bei den Corona-Regeln auf. Im Interview mit der Deutschen Presse Agentur warnt der SPD-Politiker vor einer Profilierung. Die Alleingänge einzelner Länder würden die Menschen verunsichern, so Woidke. An wen sich seine Kritik richtet, sagte er nicht. In Brandenburg soll es vorerst keine Lockerungen der Corona-Regeln geben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.08.2020 10:15 Uhr