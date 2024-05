Wohnungsbau in Deutschland stagniert

Berlin: In Deutschland stagniert der Bau von neuen Wohnungen. Wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt hat, sind im vergangenen Jahr rund 294.000 Wohnungen entstanden. Das waren 900 weniger als 2022. Experten hatten angesichts der Flaute in der Bauindustrie mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet. Die Branche spricht allerdings von einem "Blick in den Rückspiegel" und befürchtet auch künftig schwierige Zeiten. Sie begründet ihre Sorge mit der sinkenden Zahl an Baugenehmigungen. Ziel der Bundesregierung ist es, dass pro Jahr insgesamt 400.000 neue Wohnungen gebaut werden, davon 100.000 Sozialwohnungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2024 10:00 Uhr