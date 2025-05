Wohnungsbau in Deutschland ist zurückgegangen

Berlin: In Deutschland ist der Wohnungsbau weiter zurückgegangen. Etwa 252.000 neue Wohnungen wurden im vergangenen Jahr fertiggestellt; das sind rund 43.000 weniger als im Jahr davor, teilte das Statistische Bundesamt mit. Die neue Bauministerin Hubertz kündigte im Morgenmagazin von ARD und ZDF einen - Zitat - "Bau-Turbo" an. Allein der Bund werde dieses Jahr 3,5 Milliarden Euro in den Sozialen Wohnungsbau stecken.

