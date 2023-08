Wohnungsbau in Bayern bricht ein

Fürth: Die Zahl der genehmigten Wohnungsneubauten in Bayern ist im ersten Halbjahr deutlich zurückgegangen. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, waren es etwa 30.000 - das ist ein Rückgang um gut 27 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2022. Auf dem Land ist das Minus sehr viel größer als in den Städten. Besonders stark ist der Rückgang bei den Einfamilienhäusern mit einem Minus von rund einem Drittel. Die Ursachen sehen die Statistiker in den hohen Zinsen und den gestiegenen Baukosten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.08.2023 13:15 Uhr