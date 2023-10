Wohnsiedlung in Gundelfingen muss wegen unbekannter Substanzen geräumt werden

Gundelfingen an der Donau: In der schwäbischen Stadt haben am Nachmittag zahlreiche Menschen ihre Häuser verlassen müssen. Hintergrund ist, dass in einem Wohnhaus verdächtige Substanzen entdeckt wurden. Wie ein Polizeisprecher sagte, werden die Stoffe nun durch die Technische Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamts untersucht. Nach Angaben der Einsatzkräfte wurde der Fundort um Umkreis von 100 Metern gesperrt. Gundelfingens Bürgermeister Nägele sagte der "Augsburger Allgemeinen", die Anwohner seien durch die NINA-App gewarnt worden. Für sie hat die Stadt zwei Hallen geöffnet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.10.2023 19:45 Uhr