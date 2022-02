Wohnkomplex in Essen steht in Flammen

Nachrichtenarchiv - 21.02.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Essen: In der nordrhein-westfälischen Stadt ist in der Nacht ein Wohnkomplex in Brand geraten. Laut Feuerwehrt steht der gesamte Block mit rund fünfzig Wohnungen in Flammen. Derzeit ist ein Großaufgebot an Ort und Stelle. In dem Wohnhaus sind nach Schätzungen rund hundert Menschen betroffen. Ob jemand verletzt oder getötet wurde, ist momentan noch unklar. Die umliegenden Krankenhäuser sind allerdings für einen möglichen Massenanfall an Verletzten alarmiert worden. Anlieger in der Innenstadt wurden aufgerufen, wegen des Rauchs Fenster und Türen zu schließen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.02.2022 06:00 Uhr