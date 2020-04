Wohnhausbrand in Murnau führt zu Millionenschaden

Nachrichtenarchiv - 16.04.2020 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Murnau: Im Zentrum der oberbayerischen Stadt ist beim Brand in einem Wohnhaus ein Millionenschaden entstanden. Als die Rettungs- und Einsatzkräfte am frühen Nachmittag anrückten, stand der Dachstuhl bereits komplett in Flammen. Trotz intensiver Löscharbeiten konnte es die Feuerwehr wegen der dichten Bebauung in der Murnauer Altstadt nicht verhindern, dass das Feuer auf die beiden angrenzenden Häuser übergriff. Menschen wurden nicht verletzt. Die Ermittler vermuten, dass der Brand im Bereich einer Sauna auf der Dachterrasse eines Hauses ausgebrochen ist.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.04.2020 18:45 Uhr