Wohngeld für Geringverdiener soll verdoppelt werden

23.09.2022 22:15 Uhr

Berlin: Das Wohngeld für Menschen mit wenig Einkommen soll ab Januar um durchschnittlich 190 Euro pro Monat steigen. Das geht aus einem Entwurf von Bauministerin Geywitz hervor, der der ARD vorliegt. Das Wohngeld würde dann im Schnitt bei 370 Euro im Monat liegen. Bisher sind es 177 Euro. Außerdem wird der Kreis der Berechtigten deutlich ausgeweitet: Zu den bisher 600.000 Haushalten kommen bis zu 1,4 Millionen dazu. Bauministerin Geywitz will eigenen Angaben zufolge den Gesetzentwurf nach Möglichkeit noch in diesem Monat zur Beratung ins Kabinett bringen. Die Wohngeldreform soll dann zum 1. Januar kommenden Jahres in Kraft treten.

23.09.2022 22:15 Uhr