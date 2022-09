Wohngeld für Geringverdiener soll verdoppelt werden

Mehrere zehntausend Menschen demonstrieren für mehr Klimaschutz

Berlin: Weltweit gehen wieder Menschen für einen entschiedeneren Kampf gegen die Erderwärmung auf die Straße. Die größte Demonstration hierzulande gibt es nach Polizeiangaben in Berlin. Dort folgten mehr als 20.000 Menschen dem Aufruf von "Fridays For Future" und zogen durch das Regierungsviertel. In München demonstrierten laut Polizei an die 6.000 Menschen, in Nürnberg laut Veranstaltern 1.500, in Würzburg mehrere hundert. Auch in Augsburg, Regensburg und anderen bayerischen Städten gab es Kundgebungen. Bisher wollten die Behörden aber noch keine Angaben zu den Teilnehmerzahlen machen.

