Wohnbau-Verband beklagt "historisch schlechte" Planungs-Bedingungen

Berlin: Der Interessenverband der Immobilien-Unternehmen bezeichnet die Bau-Bedingungen in Deutschland als "historisch schlecht" und nennt als Gründe die gestiegenen Kosten, die höheren Zinsen und das Fehlen von Förderung. In dieser Situation hätten die sozial orientierten Wohnungsunternehmen zwangsweise den Rückwärtsgang einlegen müssen, sagte Verbandspräsident Gedaschko vor dem sogenannten «Tag der Wohnungswirtschaft». Dort wird heute Bundeswirtschaftsminister Habeck eine Rede halten. Laut einer Umfrage des Verbands unter den sozial orientierten Wohnungsunternehmen werden gut 20 Prozent der fürs kommende Jahr geplanten Neubauten nicht realisierbar sein; im Jahr 2025 knapp 40 Prozent. Es fehle an langfristiger politischer und wirtschaftlicher Verlässlichkeit, so der Verband der Wohnungswirtschaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2023 07:00 Uhr