Wohlfahrtsverband plädiert für Pflegevollversicherung

Berlin: Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband hat angesichts steigender Kosten eine Pflegevollversicherung hierzulande gefordert. Hauptgeschäftsführer Schneider warnte im Morgenmagazin von ARD und ZDF davor, dass man der demografischen Entwicklung andernfalls nicht gerecht wird. Mittlerweile sei es so, dass bei über 80-Jährigen eine 40-prozentige Wahrscheinlichkeit besteht, pflegebedürftig zu werden, so Schneider. Diese Menschen müssten abgesichert werden. Eine Vollversicherung bedeutet, dass alle Kosten wie bei einer Krankenversicherung voll übernommen werden. Schneider sprach sich außerdem dafür aus, die Arbeitsbedingungen in der Branche zu verbessern. Der Paritätische Wohlfahrtsverband und weitere Verbände stellen zur Stunde die Ergebnisse einer Umfrage zu Pflegekosten vor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2023 10:00 Uhr