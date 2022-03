Wohlfahrtsverbände warnen vor Überlastung bei Flüchtlingshilfe

Nachrichtenarchiv - 21.03.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die deutschen Wohlfahrtsverbände befürchten, dass die Aufnahmekapazitäten für Flüchtlinge bald überlastet sein könnten. Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, Schneider, bezeichnete die Verteilung der Flüchtlinge als große Herausforderung. Der "Rheinischen Post" sagte er, besonders in den Ballungszentren seien die Kapazitäten fast erschöpft. Nun brauche es pragmatische und kreative Lösungen. Der Sozialverband VdK dringt zudem darauf, dass besonders schutzbedürftige Menschen schon bei der Ankunft unterstützt werden. VdK-Präsidentin Bentele mahnte einen schnellen Zugang zu medizinischer Versorgung an. In Deutschland sind mittlerweile mehr als 218.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine registriert. Die tatsächliche Zahl dürfte aber deutlich höher sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2022 07:00 Uhr