Wohlbefinden von Kindern in Deutschland ist laut Unicef zurückgegangen

Die Bedingungen für Kinder in Deutschland haben sich in den vergangengen fünf Jahren verschlechtert. Das geht aus einem Unicef-Bericht hervor. Demnach ist Deutschland von Platz 14 auf Platz 25 von 43 untersuchten Ländern abgerutscht, teilte das UN-Kinderhilfswerk mit. Laut dem Report haben sich nicht nur die schulischen Kompetenzen von Kindern in Deutschland verschlechtert, sondern auch die mentale Gesundheit. Das heißt, der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die zufrieden sind, sei weiter zurückgegangen. Die besten Bedingungen für Kinder und Jugendliche herrschen laut Unicef in den Niederlanden, Dänemark und Frankreich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.05.2025 05:00 Uhr