Woelki wendet sich nach Vertuschungswürfen an den Papst

Nachrichtenarchiv - 11.12.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Köln: Nach Vertuschungsvorwürfen hat sich der Kölner Kardinal Woelki laut einem Bericht des "Kölner Stadtanzeigers" an den Papst gewandt. Franziskus solle prüfen, ob er als Kölner Erzbischof nach kanonischem Recht eine Pflichtverletzung begangen habe, so Woelki in einer Videokonferenz. Anlass ist der Vorwurf gegen Woelki, er habe im Jahr 2015 einen Fall von schwerem sexuellen Missbrauch durch einen Düsseldorfer Priester nicht an den Vatikan gemeldet. Derzeit prüft der Bischof von Münster, Genn, kirchenrechtliche Ermittlungen gegen den Kardinal.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.12.2020 01:00 Uhr