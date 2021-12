Wölfe breiten sich in Deutschland aus

ÖVP-Politiker Kurz zieht sich von allen politischen Ämtern zurück

Wien: Zwei Monate nach seinem Rücktritt als österreichischer Bundeskanzler zieht sich Sebastian Kurz ganz aus der Politik zurück. In einer Stellungnahme erklärte der 35-jährige in Wien, die Geburt seines ersten Kindes habe ihn zu diesem Schritt bewogen. Kurz sagte, er habe immer sein Bestes getan, um Österreich in die richtige Richtung zu bringen. Gleichzeitg räumte er ein, in seiner zehnjährigen politischen Karriere Fehler gemacht zu haben. Er sei weder ein Heiliger noch ein Straftäter, sagte Kurz in Wien. Er sei ein Mensch mit Stärken und Schwächen. Nun freue er sich darauf, sich vor Gericht gegen Korruptionsvorwürfe verteidigen zu können. Kurz und enge Vertraute werden beschuldigt, mit Hilfe von manipulierten Umfragen versucht zu haben, seinen Aufstieg an die Spitze seiner Partei und des Landes zu sichern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2021 17:00 Uhr