Wochenlang verschwundener Kremlgegner Nawalny wieder aufgetaucht

Moskau: Der seit 20 Tagen vermisste russische Oppositionspolitiker Nawalny ist nach Angaben seiner Sprecherin in eine Strafkolonie in die russische Polarregion verlegt worden. Er befinde sich in einer der Anstalten in der entlegenen Ortschaft Charp, erklärte die Sprecherin im Online-Netzwerk X. Nawalny gehe es aber gut, sein Anwalt habe ihn heute besucht. Nawalny, der 2020 auch einen Giftanschlag überlebt hatte, ist seit fast drei Jahren in Haft. Erst im Sommer wurde er wegen Extremismus erneut verurteilt und seine Haftstrafte auf insgesamt 19 Jahre erhöht. Bislang war er in einem Gefängnis rund 250 Kilometer von der russischen Hauptstadt Moskau entfernt untergebracht. Gemäß dem Urteil muss er aber seine Strafe in einer Kolonie mit schärferen Haftbedingungen verbringen.

