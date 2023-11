WMO empfiehlt Deutschland Wiedereinstieg in Atomkraft

Genf: Die Weltwetterorganisation hat Deutschland aufgefordert, den Atomausstieg zu überdenken. WMO-Chef Taalas sagte, die Kernenergie sei eine gute Technologie, um klimafreundliche Energie zu produzieren. Bereits zuvor hatte die EU-Kommission Strom aus Akw's in ihrer Taxonomie-Verordnung als grüne Energiequelle aufgenommen. Taalas äußerte sich vor der Weltklimakonferenz, die in fünf Tagen in Dubai beginnt.

