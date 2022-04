Wladimir Klitschko kritisiert Ausladung von Steinmeier

München und Straubing verlieren Eishockey-Play-Off-Spiele

Düsseldorf: In den Viertelfinale-Playoffs der Eishockey-Liga hat die Düsseldorfer EG am Abend 3:2 gegen den EHC München gewonnen. Damit steht es im Modus "best of five" jetzt insgesamt 1:1. Die Straubing Tigers unterlagen bei Adler Mannheim 1:2 nach Verlängerung. Gesamtstand hier ist jetzt 2:0 für Mannheim.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 12.04.2022 23:00 Uhr