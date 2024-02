Witwe Nawalnys warnt vor Putin und befürchtet weitere Festnahmen

Straßburg: Kurz vor der Beerdigung des russischen Oppositionspolitikers Nawalny hat dessen Witwe vor möglichen Festnahmen gewarnt. In einer Rede vor dem Europäischen Parlament in Straßburg sagte Julia Nawalnaja, sie sei nicht sicher, ob das Begräbnis friedlich verlaufen oder ob die Polizei eingreifen werde. Der Trauergottesdienst soll am Freitag Mittag in einer Moskauer Kirche stattfinden, anschließend ist die Bestattung geplant. Nawalnaja griff Russlands Präsident Putin scharf an und erklärte, dieser sei kein Politiker, sondern ein Monster. Ihr Mann sei auf Geheiß Putins drei Jahre lang gefoltert worden. Nawalny war Mitte Februar in einen sibirischen Straflager gestorben. Die Behörden gaben eine natürliche Todesursache an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.02.2024 18:00 Uhr