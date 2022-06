Wittenberger Relief "Judensau" muss nicht entfernt werden

Nachrichtenarchiv - 14.06.2022 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Karlsruhe: Das Sandsteinrelief einer sogenannten "Judensau" an der Wittenberger Stadtkirche muss nicht entfernt werden. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Der Vorsitzende Richter Seiters sagte, die Darstellung sei früher beleidigend gewesen. Die Stadtkirche habe sich aber genügend von dem Schmährelief distanziert, so dass keine Rechtsverletzung mehr vorliege. Geklagt hatte ein Mann, der zum Judentum konvertiert ist. Er sieht in der Wittenberger Steinarbeit aus dem 13. Jahrhundert nur ein Beispiel für viele Verfehlungen der Kirche im Umgang mit Juden. Schweine gelten im jüdischen Glauben als unrein. Auch in Vorinstanz war der Mann gescheitert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.06.2022 11:45 Uhr