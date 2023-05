Wittelsbacher-Hochzeit in München zieht Schaulustige an

Kurzmeldung ein/ausklappen Hertha BSC steht als erster Absteiger aus der Fußballbundesliga fest

Berlin: Hertha BSC steht als erster Absteiger aus der Bundesliga fest. Die Berliner kamen zuhause gegen Bochum nicht über ein 1:1 hinaus. Schalke spielte 2:2 gegen Frankfurt und liegt derzeit auf Rang 16. Den Klassenerhalt endgültig gesichert hat sich Hoffenheim durch ein 4:2 gegen Union Berlin. Bremen und Köln trennten sich 1:1. In der zweiten Bundesliga ist Jahn Regensburg so gut wie abgestiegen. Der Jahn gewann zwar am vorletzten Spieltag mit 2:1 in Braunschweig, gleichzeitig schaffte Arminia Bielefeld aber ein 2:2 gegen Paderborn. Angesichts des Torverhältnisses hat der Jahn keine Chance auf den Relegationsplatz. Die Fußballerinnen des FC Bayern haben am vorletzten Spieltag den vorzeitigen Gewinn ihres fünften deutschen Meistertitels verpasst. In Leverkusen kamen die Münchnerinnen nicht über ein 0:0 hinaus. Der Tabellenzweite Wolfsburg kann morgen mit einem Sieg in Meppen den Rückstand auf zwei Punkte verkürzen.

