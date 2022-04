Wissler will Linke offenbar alleine weiterführen

Macron und Le Pen liefern sich vor Stichwahl TV-Duell

Paris : Vier Tage vor der zweiten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich haben sich Staatschef Macron und seine Herausforderin Le Pen in einem TV-Duell einen harten Schlagabtausch geliefert. Beide Kandidaten waren dabei um eine sachliche Auseinandersetzung bemüht. Zum Auftakt der einzigen Fernsehdebatte stellte Macron Erhöhungen der Rente und des Mindestlohns in Aussicht. Beim Thema Kaufkraft, das den gesamten Wahlkampf beherrscht hatte, legten beide Politiker unterschiedliche Konzepte vor. Macron versprach an der Deckelung der Preise von Gas und Strom festzuhalten. Le Pen schlug vor, die Mehrwertsteuer auf Energie zu senken, sowie die Steuern auf 100 Grundprodukte des täglichen Bedarfs ganz abzuschaffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.04.2022 23:45 Uhr