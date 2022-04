Macron und Le Pen liefern sich TV-Duell vor Stichwahl

Paris: Wenige Tage vor der Stichwahl in Frankreich haben sich der amtierende Präsident Macron und seine rechtspopulistische Herausforderin Le Pen ein TV-Duell geliefert. Macron warf Le Pen in der einzigen Fernsehdebatte vor, von Russland abhängig zu sein. Wörtlich sagte er "Wenn Sie von Russland sprechen, dann sprechen Sie von Ihrem Geldgeber" und spielte damit auf die Kredite in Millionenhöhe an, die Le Pen von einer russisch-tschechischen Bank erhalten hatte. Le Pen wies die Anschuldigungen zurück und beschimpfte Macron wiederum als "Klimaheuchler". Die Stichwahl um das höchste Staatsamt in Frankreich findet am Sonntag statt. Umfragen sehen Macron aktuell mit etwa 55 Prozent vorne.

