Wissler und Schirdewan rufen "Eine Linke für alle" aus

Augsburg: Die Linke hat auf ihrem Bundesparteitag eine Erneuerungskampagne gestartet. Die Parteivorsitzenden Wissler und Schirdewan riefen in Augsburg die Initiative "Eine Linke für alle" aus. Nach ihren Worten sollen nun, nach der Abspaltung der Gruppe um Sahra Wagenknecht, die langwierigen internen Streitigkeiten beendet und aufgearbeitet werden. Es gehe darum, die Linke wieder stark und zur Opposition der Ampel-Regierung in Berlin zu machen, sagte Wissler. Sie verwies darauf, dass seit dem Austritt Wagenknechts mehr Menschen in die Linke eingetreten seien als sie verlassen hätten. In Augsburg haben die Delegierten beschlossen, mit der Forderung nach einem Mindestlohn von 15 Euro und einem automatischen Inflationsausgleich in die Europawahl im kommenden Jahr zu gehen. Im Gaza-Krieg verlangt die Partei einen sofortigen Waffenstillstand und die Freilassung aller Geiseln.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.11.2023 16:15 Uhr