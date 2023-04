Wissing will Tempo bei Autobahnbau machen

Meldungsarchiv - 18.04.2023 07:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Bundesverkehrsminister Wissing will offenbar zügig bestimmte Autobahnprojekte in Deutschland vorantreiben. Die Länder sollen dem Bund bis Ende des Monats mitteilen, ob sie ihr Einvernehmen erklären, damit bestimmte Projekte schneller umgesetzt werden können. Das geht aus einem Schreiben Wissings hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Ampel-Koalition hatte sich darauf geeinigt, dass insgesamt 145 Autobahnprojekte ausgesucht werden, die Stauschwerpunkte und Engstellen sind – sie sollen ausgebaut oder erneuert werden. Die meisten liegen in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg. Insgesamt sollen nach Darstellung des Verkehrsministeriums fast 1.000 Kilometer neue Straßen gebaut werden, das Ziel sind weniger Staus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2023 07:00 Uhr