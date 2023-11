Wissing will mehr Engagement der Industrie beim Thema E-Mobilität

Berlin: Bundesverkehrsminister Wissing hat die Automobil-Industrie aufgerufen, sich beim Ausbau der Elektromobilität mehr zu engagieren. Dem Handelsblatt sagte er, die Hersteller sollten nicht nur E-Autos bereitstellen, sondern auch die dafür nötige Lade-Infrastruktur ausbauen. Die Politik habe schon viel geleistet. Mit jetzt rund 100.000 öffentlich zugänglichen Ladepunkten habe man in den vergangenen zwei Jahren den Bestand verdoppelt, so Wissing. Es sei aber auch Aufgabe der Wirtschaft, E-Mobilität attraktiv und alltäglich für die Menschen zu machen. Am Nachmittag treffen sich Branchen-Vertreter bei Kanzler Scholz, um über einen stärkeren Schub für batteriebetriebene Fahrzeuge zu beraten. Die Autoindustrie fordert unter anderem Steuervergünstigungen für Käufer von E-Fahrzeugen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2023 09:00 Uhr