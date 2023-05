Wissing will Deutschland zum Leitmarkt für Drohnen machen

Meldungsarchiv - 09.05.2023 19:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Garching bei München: Bundesverkehrsminister Wissing will der unbemannten Luftfahrt in Deutschland zum Durchbruch verhelfen. Beim Besuch des Garchinger Forschungszentrums der Technischen Universität München kündigte Wissing noch für heuer einen Gesetzentwurf zum Drohnenflug an. Deutschland solle auf diesem Gebiet ein Leitmarkt werden. Seit vergangenem Jahr gibt es bereits ein Konzept des Bundes, das gemeinsame Lufträume für Flugzeuge, Hubschrauber und Drohnen vorsieht. Dabei geht es nicht um die kleinen privaten Hobbydrohnen, die nur in geringer Höhe fliegen dürfen. Wissing hat vor allem unbemannte Fluggeräte im Blick, die etwa Medikamente transportieren könnten. Der Verkehrsminister beklagte allerdings die geringe Risikobereitschaft in vielen Unternehmen für größere Investitionen und die hohen Sicherheitsstandards, die in Deutschland erfüllt werden müssten.

BR24 Nachrichten, 09.05.2023 19:15 Uhr