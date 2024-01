Wissing will Bahn-Konflikt mit Schlichtungsverfahren lösen

Berlin: Verkehrsminister Wissing hat die Lokführergewerkschaft GDL für ihren sechstägigen Streik kritisiert. Er setzt darauf, den Tarifkonflikt in einem Schlichtungsverfahren zu lösen. Wissing sagte mit Blick auf die erneuten Arbeitsniederlegungen, diese Dauerbelastung für die Gesellschaft sei inakzeptabel. Die GDL müsse so schnell wie möglich an den Verhandlungstisch zurückkehren. Der Verkehrsexperte der Unions-Fraktion, Lange, brachte den früheren Kanzleramtschef de Mazière als Vermittler ins Gespräch. Dieser bringe alle Qualitäten mit, um auch den Knoten zwischen Bahn und GDL zu zerschlagen, sagte er der "Rheinischen Post". Zuvor hatte sich der Fahrgastverband "Pro Bahn" für den früheren brandenburgischen Ministerpräsidenten Platzeck als Schlichter ausgesprochen. Der Streik der GDL bringt seit gestern Abend den Bahnverkehr weitgehend zum Erliegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2024 21:00 Uhr