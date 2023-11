Wissing warnt vor zu starker Regulierung der KI in Europa

Jena: Zum Abschluss der Digitalkonferenz haben sich Bundeswirtschaftsminister Habeck und Digitalminister Wissing dafür ausgesprochen, der Digitalisierung und dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Habeck erklärte, die Zukunft des Wohlstands des Landes hänge davon ab, dass man die Digitalisierung hinbekomme. Wissing nannte die Künstliche Intelligenz einen Game Changer, der bereits Einzug in den Alltag finde. Die Gesellschaft solle KI als Chance diskutieren, für Bereiche, in denen man sonst mit dem Latein am Ende sei, wie beispielsweise dem Fachkräftemangel. KI werde helfen, enorme Probleme zu lösen. Was die Risiken angehe, könne man jederzeit nachjustieren. Wissing warnte vor einer zu starken Regulierung der KI in Europa. Dann werde die Technologie abwandern und in anderen Bereichen der Welt entwickelt.

