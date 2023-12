Wissing verteidigt höhere Steuer auf Flugtickets

Berlin: Bundesverkehrsminister Wissing hat die angekündigte Erhöhung der Ticketsteuer auf Passagierflüge verteidigt. Die zunächst geplante Kerosinbesteuerung hätte leicht umgangen werden können, so der FDP-Politiker. Die Fluggesellschaften hätten an ihren ausländischen Drehkreuzen tanken könne. Das hätte auch eine Dekarbonisierung des Flugverkehrs erschwert, sagte Wissing dem Handelsblatt. Und er sprach davon, dass alles vermieden werden müsse, was die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Unternehmen einschränkt. Die Ampel-Koalition verspricht sich von der höheren Ticketsteuer auf Inlandsflüge rund 580 Millionen Euro an Mehreinnahmen - das wäre ein Plus von 50 Prozent.

