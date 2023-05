Wissing und die letzte Generation kommen sich nicht näher

Meldungsarchiv - 02.05.2023 17:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Nach dem Gespräch zwischen der letzten Generation und Verkehrsminister Wissing haben die Klimaaktivisten das Treffen als ersten wichtigen Schritt hin zu einer ehrlichen Klimapolitik gelobt. Die Atmosphäre sei gut gewesen und es habe Einigkeit darüber gegeben, dass mehr gegen die Klimakrise getan werde müsse. Man habe unter anderem über ein Tempolimit, die Verkehrswende oder das 49-Euro-Ticket gesprochen, hieß es von Seiten der Aktivisten. Eine inhaltliche Annäherung habe es nicht gegeben. Beide Seiten wollen auch in Zukunft im Gespräch bleiben, so die letzte Generation. Ihre bundesweiten Proteste wollen die Aktivisten auch weiter durchführen. Denn die seien nötig, um den Druck hochzuhalten. Und schließlich seien es auch die Proteste gewesen, die das Gespräch mit Wissing erst ermöglich hätten, so eine Sprecherin der letzten Generation. Wissing selbst hatte vor dem Treffen erklärt, er werde sich zu den Inhalten des Gesprächs nicht äußern.

