Wissing spricht sich erneut gegen Tempolimit auf Autobahnen aus

Berlin: Bundesverkehrsminister Wissing hat sich erneut gegen ein Tempolimit auf Autobahnen ausgesprochen. Das sei keine Lösung, sagte er der Funke Mediengruppe. Wenn man auf Autobahnen nur 120 Kilometer pro Stunde fahren dürfe, dann habe das in Deutschland keine Akzeptanz, so der FDP-Politiker. Mit Blick auf eine Studie des Umweltbundesamts aus dem vergangenen Jahr, laut der die Treibhausgasemissionen mit so einem Tempolimit deutlich gesenkt werden könnten, sagte Wissing wörtlich: "Wichtig ist doch, dass nur Maßnahmen, die akzeptiert werden, auch Erfolg haben können." Er befürchtet, dass eine Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen Autofahrer dazu bringen könnte, stattdessen wieder durch die Dörfer zu fahren. Dann würden wiederum Anwohner mit Verkehr und Lärm belastet - obwohl man doch Infrastruktur gebaut habe, um das Gegenteil zu bewirken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2024 06:00 Uhr