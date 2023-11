Wissing setzt auf Weihnachtsfrieden bei der Bahn

Berlin: Im Tarifstreit zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn hofft Verkehrsminister Wissing auf eine Weihnachtszeit ohne Streiks. In den Zeitungen der Funke Mediengruppe appellierte er an die Tarifparteien, dass Weihnachten als Zeit des Friedens gelten soll. Gerade dann wollten die Menschen ihre Verwandten und Freunde besuchen. Die Bahn hatte ein Angebot über elf Prozent mehr Lohn sowie eine Inflationsprämie von bis zu 2850 Euro bei einer Laufzeit von 32 Monaten vorgelegt. Die von der Gewerkschaftsseite geforderte Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich für Schichtarbeiter bezeichnete sie hingegen als nicht umsetzbar. Der Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Weselsky, hat wiederholt Streiks in Aussicht gestellt. Er deutete aber an, dass die Weihnachtstage davon ausgenommen sein könnten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2023 11:00 Uhr