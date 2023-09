Wissing setzt auf neuen Anreiz zur dezentralen Energie-Erzeugung

Berlin: Um einen Anreiz zur dezentralen Energie-Erzeugung und für die E-Mobilität zu setzen, plant Bundesverkehrsminister Wissing ab Ende des Monats ein neues Förderprogramm. Demnach soll bis zu 10.200 Euro bekommen, wer durch eine Photovoltaikanlage Strom am Wohnhaus erzeugt, ihn speichert und damit das eigene E-Auto betreibt. Die Kritik, dass nur Hausbesitzer mit eigenen Dachflächen von der Förderung profitieren können, weist FDP-Politiker Wissing zurück. Derweil forderte ADAC-Präsident Reinicke die Politik in den Zeitungen der Mediengruppe Bayern auf, die Förderung für E-Autos auszuweiten. Er kritisierte außerdem den schleppenden Ausbau der öffentlichen Lade-Infrastruktur. Vorteile hätten diejenigen, die zu Hause in ihrer Garage ein E-Auto laden könnten. Dieses darf laut Reinicke aber nicht zu einer sozialen Frage werden. Mobilität müsse bezahlbar bleiben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2023 18:00 Uhr