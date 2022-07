Wissing ruft zu rascher Einigung in Tarifstreit bei Lufthansa auf

Das Wetter: In den nächsten Tagen Wolken, Sonne und Gewitter

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils locker bewölkt, teils länger klar. Bis zum frühen Morgen Abkühlung auf 15 bis 9 Grad. Die weiteren Aussichten: In den nächsten Tagen wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Mitunter Schauer oder Gewitter, vor allem am Freitag. Tagestemperaturen 22 bis 29 Grad, in den Nächten Abkühlung auf 17 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2022 20:00 Uhr