Wissing ruft Bahn und GDL zu Einigung auf

Berlin: Verkehrsminister Wissing hat im Tarifkonflikt bei der Bahn an beide Seiten appelliert. Der Bild am Sonntag sagte er, mit dem Beharren auf Maximalforderungen käme man nicht weiter. Es wäre den Menschen im Land nicht mehr erklärbar, wenn nach monatelangen Verhandlungen erneut gestreikt würde. Bahn und GDL haben am Donnerstag ihre Gespräche abgebrochen, nun drohen nach dem heutigen Ende der Friedenspflicht neue Streiks.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.03.2024 01:00 Uhr