Wissing reagiert erfreut auf Schlichterspruch für die Bahn

Meldungsarchiv - 27.07.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Verkehrsminister Wissing hat erleichtert auf den Schlichterspruch im Tarifkonflikt der Bahn reagiert. Die Vermittler hatten ihren Kompromiss gestern Abend präsentiert. Er sieht unter anderem eine stufenweise Einkommenserhöhung um insgesamt 410 Euro, eine steuerfreie Einmalzahlung sowie eine Laufzeit von 25 Monaten vor. Die Mitglieder der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG müssen in einer Urabstimmung bis Ende August zustimmen, bis dahin gibt es keine weiteren Streiks. Auch die Gremien der Bahn müssen noch zustimmen- Das Unternehmen präsentierte am Vormittag seine Halbjahresbilanz. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres waren demnach 71 Millionen Euro Verlust zu verzeichnen. Zufrieden äußerte sich Bahnchef Lutz zur steigenden Nachfrage im Personenverkehr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.07.2023 12:00 Uhr