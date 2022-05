Wissing plant zusätzliche Milliarden für den Kauf von E-Autos

Tausende Soldaten nehmen an der Militärparade in Moskau teil

Moskau: In zwei Stunden beginnt in der russischen Hauptstadt die Militärparade zum Gedenken an den Sieg über Nazi-Deutschland vor 77 Jahren. Rund 11.000 Soldaten werden über den Roten Platz marschieren und Panzer und andere Militärtechnik zur Schau stellen. Acht Kampfflugzeuge sollen am Himmel den Buchstaben "Z" formen, der das offizielle Symbol für Russlands Militäreinsatz in der Ukraine ist. Anders als in den Jahren zuvor wird dieses Mal kein ausländischer Staatschef bei der Parade zu Gast sein. Mit Spannung wird die Rede von Staatschef Putin erwartet. Einige westliche Beobachter vermuten, Putin könnte eine Teil- oder sogar Generalmobilmachung anordnen, um den Vormarsch der russischen Truppen in der Ukraine zu unterstützen. Moskau hat das bestritten. Nato-Generalsekretär Stoltenberg rief Putin auf, die Kampfhandlungen zu beenden und Friedensverhandlungen aufzunehmen.

