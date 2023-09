Wissing plant Förderprogramm für Sonnenstrom-Erzeugung

Berlin: Nach ARD-Recherchen plant Bundesverkehrsminister Wissing ein Förderprogramm für Bürger, die selber Sonnenstrom erzeugen und damit das eigene E-Auto betreiben. Schon ab Ende des Monats soll es dafür bis zu 10.200 Euro Fördergeld geben. Voraussetzung ist demnach, dass der Strom am eigenen Wohnhaus erzeugt und gespeichert und dann für ein eigenes Elektroauto genutzt wird. Kritiker bemängeln, dass von der Förderung nur Hausbesitzer mit eigenen Dachflächen profitieren würden. Wissing weist das zurück: Er wolle einen bewussten Anreiz setzen - zur dezentralen Energie-Erzeugung und für die E-Mobilität. Da denke er vor allem an Eigenheimbesitzer im ländlichen Raum, die auf ein Auto angewiesen seien. Das Förderprogramm soll von der KfW-Bank verwaltet werden und ein Volumen von bis zu 500 Millionen Euro haben. Woher Wissing das Geld nehmen will, ist noch nicht klar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2023 23:00 Uhr