Wissing nennt mutmaßlichen Bahn-Anschlag Form von Terrorismus

Berlin: Nach mutmaßlichen Brandanschlägen auf die Bahn-Infrastruktur in Hamburg hat Bundesverkehrsminister Wissing von einer "Form von Terrorismus" gesprochen. Nach seiner Ansicht haben die Klimaaktivisten der "Letzten Generation" die Hemmschwelle für Eingriffe in den Verkehr gesenkt. Am frühen Morgen hatten Lokführer mehrere Brände in Kabelschächten gemeldet. Sie konnten von der Feuerwehr gelöscht werden. Es kam zu Zugausfällen und Verspätungen im Fern- und Regionalverkehr. Die Störungen sollen nach Angaben einer Bahnsprecherin noch andauern. Das Landeskriminalamt Hamburg ermittelt wegen vorsätzlicher Brandlegungen. Auf einer linksextremistischen Internetplattform tauchte ein Bekennerschreiben auf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2023 23:00 Uhr