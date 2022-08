Wissing nennt Beratungen der Verkehrsminister "enttäuschend"

Unwetter sorgen für zahlreiche Einsätze in Nordbayern

Nürnberg: In einigen Teilen Bayerns haben am späten Nachmittag Unwetter die Einsatzkräfte in Atem gehalten. Im Raum Nürnberg-Fürth gebe es zahlreiche vollgelaufene Keller, berichtet die Polizei. In Zirndorf wurden einige Fahrzeuge in einer Unterführung von Wassermassen überrascht und mussten teilweise von der Feuerwehr befreit werden. In der Region um Nürnberg sowie in Niederbayern und der Oberpfalz kommt es infolge des Unwetters vereinzelt zu Problemen bei der Stromversorgung, da Bäume auf Stromleitungen gestürzt sind. In Essenbach bei Landshut sorgte ein Blitzeinschlag für einen durchgeschmorten Stromverteiler.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.08.2022 18:45 Uhr