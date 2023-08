Wissing mahnt ÖPNV-Reformen an

Berlin: Bundesverkehrsminister Wissing hat die Länder zu Reformen im Öffentlichen Personennahverkehr aufgefordert. Der Bund stelle bis 2031 über 110 Milliarden Euro Regionalisierungsmittel zur Verfügung, so der FDP-Politiker, das sei mehr als die Hälfte des prognostizierten ÖPNV-Finanzbedarfs. Nun müssten sich die Länder darauf verständigen, wie sie das Angebot verbessern können, statt "permanente Diskussionen" zu führen, so Wissing. Mit Blick auf die aktuelle Debatte über das Deutschlandticket sagte er, bis 2025 seien die Finanzfragen geklärt. Aktuell wird um die Aufteilung möglicher Mehrkosten in den Folgejahren gerungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2023 08:00 Uhr