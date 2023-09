Wissing legt Sanierungsplan für Schienennetz vor

Frankfurt am Main: Die Deutsche Bahn und das Bundesverkehrsministerium haben einen Sanierungsplan für das deutsche Schienennetz vorgelegt. Die Liste enthält 40 hochbelastete Strecken. Sie sollen in den nächsten sieben Jahren grundlegend saniert werden. Der Bund stellt dafür zusätzlich rund 40 Milliarden Euro bereit, Bundesverkehrsminister Wissing erklärte, er erwarte, dass die Bahn die Sanierung nun in der gebotenen Eile umsetzte. Die Bahn sei wichtig als klimafreundlicher Verkehrsträger. Bahn-Infrastrukturchef Huber, erklärte, im Zuge der Generalsanierung auch die Bahnhöfe erneuern zu wollen. Unter den wichtigsten Bahnstrecken sind auch einige Abschnitte in Bayern: Darunter die Strecke Nürnberg Reichswald nach Regensburg und die Passage Obertraubling nach Passau sowie zwischen München Ost und Rosenheim und Rosenheim Richtung Salzburg.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2023 13:00 Uhr