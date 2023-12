Wissing hält an Ausbau der Infrastruktur fest

München: Bundesverkehrsminister Wissing hält auch nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts am Ausbau und der Sanierung der Infrastruktur fest. Bei wichtigen, längst überfällige Projekten werde nicht gespart, betonte Wissing im Interview der Woche auf BR24. So dürfe etwa die Modernisierung der Bahn nicht noch weiter verzögert werden. Die Vorgängerregierung habe die Brücken nicht rechtzeitig Instand gesetzt, gleichzeitig sei zu wenig in die Schiene investiert und gleichzeitig sein zu wenig getan worden für die digitale Infrastruktur. Man dürfe all dies zeitlich nicht noch weiter strecken, so der FDP-Minister. Die Investitionen in die Infrastruktur seien die Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg in die Zukunft, so Wissing weiter. Da dürften keine Abstriche gemacht werden. Er sei überzeugt, dass die Bundesregierung Wege finden werde, um die Finanzierung sicherzustellen.

