Wissing für schnelle und maßvolle KI-Regulierung

Meldungsarchiv - 02.06.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Luxemburg: Digitalminister Wissing hat sich dafür ausgesprochen, dass die Künstliche Intelligenz in der EU maßvoll reguliert werden soll. Bei einem Treffen mit den zuständigen Ministern der EU-Staaten in Luxemburg sagte der FDP-Politiker, die Europäische Union brauche hier eine klare Haltung. Er rief zum schnellen Handeln auf. Wissing plädierte auch dafür, die Systeme Künstlicher Intelligenz nicht zurückzudrängen. Hier müsse innovationsfreundlich vorgegangen werden. Am Mittwoch hatten sich EU und USA darauf verständigt, im KI-Bereich stärker zusammenzuarbeiten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2023 14:00 Uhr