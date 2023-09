Wissing fordert Zusammenlegung von Verkehrsverbünden

Berlin: Bundesverkehrsminister Wissing fordert eine Reform des öffentlichen Personen-Nahverkehrs in Deutschland. In der Augsburger Allgemeinen Zeitung kritisierte der FDP-Politiker die Vielzahl der Verkehrsverbünde - aktuell seien es noch über 60. Er rief Länder und Kommunen dazu auf, ihre Strukturen zu überprüfen und zu überlegen, wie der ÖPNV effizienter und digitaler werden kann. Das Deutschlandticket bezeichnete der Minister in diesem Zusammenhang als "revolutionär". Es vereinfache komplexe Tarifsysteme radikal und sei überall in Deutschland nutzbar, egal wo es gekauft wurde. Wissing ließ aber weiter offen, ob der Preis von 49 Euro im Monat für das Deutschlandticket auch im kommenden Jahr garantiert werden kann.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.09.2023 09:45 Uhr